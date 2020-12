Zeugen gesucht : Hamburg-Farmsen: Mann belästigt 26-Jährige sexuell

Die Frau vertrieb den Täter durch ihre entschlossene Reaktion.

Avatar_shz von Julian Willuhn

07. Dezember 2020, 17:09 Uhr

Hamburg | Die Polizei Hamburg sucht einen Mann, der eine 26-Jährige am Sonntag gegen 00.49 in Hamburg-Farmsen überfallen und sexuell belästigt hat. Die Frau ging die Straße An der Walddörferbahn hinter dem Farmsener Einkaufszentrum entlang, als sich ihr der Unbekannte von hinten näherte. Er berührte sie unsittlich und drückte sie gegen eine Wand. Die 26-Jährige reagierte jedoch resolut und stieß den Täter von sich weg. Daraufhin ergriff dieser die Flucht in Richtung August-Krogmann-Straße.

Laut Polizei beschrieb die Betroffene den Verdächtigen wie folgt: Zirka 1,80 Meter groß, dünne Figur, helle Haut, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze. Der Mann trug einen hellen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer der Polizei Hamburg (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.