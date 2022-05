70 Passagiere evakuiert : Hamburg: E-Scooter auf Gleise geworfen - U-Bahn schwer beschädigt

Die U1 in Hamburg-Alsterdorf überrollte den auf den Schienen liegenden Roller und konnte daraufhin nicht weiterfahren. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Hamburg-Alsterdorf einen E-Scooter auf die Gleise der Hochbahn geworfen. Die U1 überfuhr den Roller auf Höhe der Fußgängerüberquerung Feuerbergstraße/ Paul-Stritter-Weg trotz einer eingeleiteten Notbremse. Der Scooter verkeilte sich unter dem Triebwagen und richtete schwere Schäden an. Die ange...

