Antifa-Kongress : Hamburg: CDU und AfD fordern harten Kurs gegen Rote Flora

Der Senat lasse sich „von den Autonomen auf der Nase herumtanzen“. Zuvor hatte Finanzsenator Dressel zu Besonnenheit aufgerufen.

von dpa

06. April 2018, 19:25 Uhr

Hamburg | Angesichts eines Antifa-Kongresses in der Roten Flora am Wochenende und angekündigter Gegenproteste haben CDU und AfD erneut ein hartes Vorgehen gegen Linksextremisten in Hamburg gefordert. Der Senat lasse sich „weiter von den Autonomen auf der Nase herumtanzen“, sagte der Innenexperte der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Gladiator, am Freitag. Der Antifa-Kongress zeige, dass „der Senat nicht willens und in der Lage ist, dem linksextremen Spuk ein Ende zu bereiten“. Leidtragende seien Polizisten und Bürger.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Jörn Kruse. Er warf dem neuen Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) vor, durch Untätigkeit Linksextremisten in der Roten Flora zu protegieren. Dressel verzichte lieber auf die Durchsetzung des Rechtsstaats „als in der linken Szene anzuecken“.

Dressel hatte im „Hamburger Abendblatt“ (Freitag) zur Besonnenheit aufgerufen. „Öffentliche Räumungsforderungen und andere Zündeleien im politischen Raum, egal von welcher Seite, helfen nicht weiter.“