JVA Billwerder : Hamburg bekommt modernes Jugendgefängnis: So viel kostet es, so soll es aussehen

In spätestens acht Jahren soll die Vollzugsanstalt für junge Straftäter fertig sein, die modernste ihrer Art in Deutschland.

von Markus Lorenz

30. Juli 2019, 18:39 Uhr

Hamburg baut ein neues Jugendgefängnis auf dem Gelände der JVA Billwerder. Entstehen werde „die modernste Jugendanstalt in Deutschland“, kündigte Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Dienstag an. Vorgesehen sind 200 Plätze für Untersuchungs- und Strafhaft, dazu 18 im offenen Vollzug sowie 20 Plätze im Jugendarrest. Die Kosten veranschlagt der Senat auf 164 Millionen Euro. Eröffnung soll 2026/2027 sein.

Mit dem Neubau haben wir die riesige Chance, die Ifrastruktur nach den neuesten Erkenntnissen aus Praxis und Wissenschaft, den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der jungen Gefangenen zu planen. Till Steffen

Eine neue Anstalt biete „deutlich bessere Möglichkeiten für die Resozialisierung der jungen Gefangenen“, sagte der Justizsenator.

Hamburgs bisherige Vollzugsanstalt für junge Straftäter auf der niedersächsischen Elbinsel Hahnöfersand wird geschlossen. Aufgrund der abgeschiedenen Lage jenseits der Stadtgrenze in der Gemeinde Jork und dem hohen Sanierungsbedarf sei eine Generalüberholung von Hahnöfersand fachlich und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Den Beschluss zum Neubau hatte die Bürgerschaft im Rahmen des fraktionsübergreifenden Justizvollzugsfriedens bereits im vergangenen Jahr gefasst, nun liegen die konkreten Pläne vor.

Architektur und Bildung sollen wirken

Zentral für die Architektur der neuen Anstalt sei der „Grundsatz der Gewaltprävention“. Um Gewalt zwischen den jugendlichen Insassen und die Bildung bandenähnlicher Strukturen zu verhindern, werden Gebäude und Freinflächen so angeordnet, dass diese einsehbar und übersichtlich sind,. Steffen: „Ein möglichst angst-und gewaltfreies Klima ist der Schlüssel dafür, dass sich die Gefangenen den Behandlungsangeboten und Resozialisierungsmaßnahmen öffnen.“

agn Niederberghaus & Partner GmbH

Ein anderer Schwerpunkt liegt auf der schulischen und beruflichen Qualifizierung der jungen Gefangenen. Die Jugendanstalt bekommt ein Berufsentwicklungszentrum mit zehn Werkstätten, einem EDV-Bereich und Schulräumen. Außer einer eigenen Sporthalle stehen Insassen zehn Freistundenhöfe im geschlossenen Vollzug zur Verfügung.

FDP hat Zweifel

Der Gefängnisstandort Billwerder wächst damit weiter. Dort sind bereits der geschlossene Vollzug für männliche Strafgefangene sowie die Frauenhaftanstalt untergebracht.

Trotz Justizfriedens kam von der FDP Kritik am Konzept. Laut Fraktionschefin Anna von Treuenfels-Frowein seien zentrale Punkte offen, vor allem finanzielle: „Es bleibt weiter unklar, weshalb in Hamburg 200 Haftplätze 164 Millionen Euro kosten und Bayern für eine ähnliche Einrichtung mit 600 Haftplätzen nur 100 Millionen Euro zahlt.“ Auch fehle es an konkreten Aussagen über Flächen für Freizeit und Sport. Angesichts dieser „Planungsmängel“ fordert die FDP eine Expertenanhörung im Justizausschuss