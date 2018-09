„United against Racism“ : Hamburg: 20.000 Menschen kommen zur Parade gegen Rassismus

Die Demonstranten gehen zu Fuß und mit den Trucks durch die Innenstadt bis zum Hafen ziehen. Dort soll die Demo gegen 18 Uhr mit einem Konzert enden.

29. September 2018, 12:45 Uhr

Hamburg | Schnelle Beats von den Parade-Lastwagen, Plakate gegen Abschiebungen und für Migration über einer bunten Menschenmenge: Tausende haben am Sonnabend in Hamburg friedlich bei der „Parade gegen Rassismus“ demonstriert. Während die Veranstalter von 30.000 bis 35.000 Teilnehmern sprachen, gab die Polizei am Nachmittag rund 20.000 Demonstranten an. „Unsere Erwartungen sind übertroffen worden“, sagte Mario Neumann, Pressesprecher von den Organisatoren von „We'll come united“.

Unter dem Motto „United against Racism“ („Gemeinsam gegen Rassismus“) hatte ein Bündnis von mehr als 400 Gruppen zu der Aktion aufgerufen.

Neben Initiativen wie Sea-Watch, Laut gegen Nazis und Women in Exile war auch die Gruppe Seebrücke Hamburg bei der Demonstration vertreten. Nach einer Parade mit 40 Trucks, die am Rathausmarkt begann, waren zum Abschluss in der Hafenstraße noch eine Kundgebung und ein Konzert mit Bands wie Attackiert das System und Rapfugees + Lia Sahin geplant.

Die Demonstranten forderten unter anderem einen sofortigen bundesweiten Abschiebestopp, sichere Fluchtwege und ein Recht auf Schutz, Migration und Asyl. Die zivile Seenotrettung im Mittelmeer dürfe nicht kriminalisiert werden. Hamburg solle zu einem sicheren Hafen für geflüchtete und gerettete Menschen werden. Deutschland sei ein Einwanderungsland, Migration lasse sich nicht aufhalten, hieß es auf der Internetseite der Veranstalter.