Böller- und Eierwürfe : Halloween: Polizei kontrolliert Jugendliche in Hamburg-Mümmelmannsberg

von René Schröder

01. November 2018, 06:58 Uhr

Hamburg | Am Abend des Reformationstages versammelten sich rund 100 Jugendliche in Hamburg-Mümmelmannsberg um Halloween zu feiern. Da es in den vergangen Jahren zu Übergriffen und schweren Sachbeschädigungen kam, war die Polizei mit mehreren Beamten vor Ort. Darunter auch Polizisten der Abteilung Jugendschutz in zivil.

Im Laufe des Abends kam es zu vermehrten Böller- und Eierwürfen sowie verstreuten Mehl auf den Gehwegen. Vereinzelt gingen die Beamten des Jugendschutzes gegen auffällige Jugendliche vor. Sie nahmen Strafanzeigen auf und verteilten Platzverweise. Bei andauernden Störungen wurden die Jugendlichen und Kinder durch einen Streifenwagen nach Hause gebracht und den Eltern übergeben – inklusive Ansprache.

Gegen 21 Uhr beruhigte sich die Lage vor Ort.

