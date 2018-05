Spannung im Fernduell gegen Wolfsburg : Halbzeit in der Bundesliga: HSV aktuell abgestiegen

Ein grandioser Empfang wurde den Rothosen beschert. Doch Wolfsburg sorgte früh für einen Stimmungskiller.

von shz.de

12. Mai 2018, 16:18 Uhr

Rauten auf dem Rasen, Rauten auf den Rängen und Rauten beim Gänsehaut-Empfang: Mit lichterloher Euphorie und demonstrativem Zusammenhalt der Fans ging der HSV in die entscheidende Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Doch weil nach nicht mal zwei Minuten Abstiegs-Konkurrent Wolfsburg gegen Köln mit einem Traumstart in Führung ging, gab es gleich den ersten Tiefschlag. Bei Punktgewinn der Wolfsburger kann der HSV selbst bei einem Sieg nicht mehr die Klasse halten.

Doch die Bringschuld der Hamburger wurde ebenfalls früh erfüllt. Schiedsrichter Felix Brych zeigte zeigte nach Videobeweis auf den Punkt: Handelfmeter. Zakaria hatte nach Ansicht Brychs einen Schuss von Lewis Holtby absichtlich mit der Hand abgewehrt. Aaron Hunt übernahm die ganze Last der Verantwortung und traf zum Jubel der HSV-Fans unter den 57.000 Zuschauern sicher zum 1:0 im Volkspark. In der 28. Minute ließ Hunt jedoch Josip Drmic enteilen, der zum 1:1 einnetzte.

Als Minuten später auf dem Wolfsburger Platz Nationalspieler Jonas Hector spektakulär für den Absteiger aus Köln ausglich, ging der Thriller wieder von vorne los. Der HSV braucht weiter einen Sieg und muss hoffen, dass der 1. FC Köln in Wolfsburg nachsetzt. Für einen glücklichen Ausgang aus HSV-Sicht bräuchte es in beiden Stadien theoretisch nur jeweils ein Tor. Im Relegationsspiel würden Wolfsburg oder Hamburg auf den Zweitligadritten Holstein Kiel treffen.

Der ebenfalls noch abstiegsgefährdete SC Freiburg ist Stand jetzt gerettet. Anders als in den anderen Spiele gab es an der Dreisam bisher keinen Torreigen, es steht 0:0. Insgesamt gab es allein in der ersten Halbzeit 17 Treffer auf den anderen acht Plätzen.