Hamburg : Hafenbetriebe klagen über zu viel Schlick in der Elbe

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg | Hamburgs Hafenbetriebe klagen dieser Tage über die schon übliche sommerliche Verschlickung des Hafens. Sedimentablagerungen sorgen derzeit für erhebliche Probleme in den Hafenbecken und Zufahrten zu den Liegeplätzen, die großen Containerterminals melden beträchtliche Abweichungen von den Solltiefen. Laut Eurogate fehlen am Terminal Waltershof bis zu zwei Meter Wasser unter dem Kiel, an den HHLA-Terminals Tollerort und Burchardkai 1,60 und 1,20 Meter.

Häufig im Sommer setzen sich in den Becken und Zufahrten vermehrt Schwebstoffe ab, die Mengen nehmen über die Jahre beständig zu. Die Ursachen sind vielfältig, dazu zählt ein schwankender Wasserzufluss aus der Oberelbe. Umweltschützer verweisen indes darauf, dass die Schlickmengen nach der Elbvertiefung 2000 deutlich zugenommen hätten, und warnen, der Effekt werde mit einem neuerlichen Ausbau noch dramatischer.

Der Unternehmensverband Hafen Hamburg (UVHH) rechnet vor, wegen der Mindertiefen seien Hamburg Tausende an Containern verloren gegangen seien. Die Hafenbehörde HPA räumt Probleme ein, verweist aber auf die nochmals intensivierte Baggertätigkeit, um wichtigen Bereiche befahrbar zu halten.

Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) wies die UVHH-Darstellung zurück. Dem Radiosender NDR 90,3 sagte er, bisher habe „kein einziges Schiff“ den Hamburger Hafen wegen des Schlicks nicht anlaufen können. Dennoch ist der erhoffte Befreiungsschlag nach dem Schlick-Abkommen mit Schleswig-Holstein offenbar ausgeblieben. Hamburg darf insgesamt 6,5 Millionen Tonnen Hafensedimente nahe Helgoland in die Nordsee kippen. Die Übereinkunft sei gut und ausreichend, so der Senator. Allerdings sei es der HPA nicht möglich, an allen Stellen gleichzeitig zu baggern.

Mit den Mengen schnellen die Kosten für die Baggerei in die Höhe. 2016 musste Hamburg rund 100 Millionen Euro aufwenden. Da ausreichende Ablagerungsflächen auf See fehlen, kippt Hamburg einen Teil der aus der Elbe geholten Sedimente an der Stadtgrenze bei Neßsand wieder in den Fluss. Dieser trägt die lästigen Stoffe mit der nächsten Flut zurück. Die Opposition fordert daher, den Hafenschlick weit weg von der Küste ins offene Meer zu verfrachten. Hamburg solle dafür die deutsche Außenwirtschaftszone nutzen, die 200 Seemeilen (370 Kilometer) in die Nordsee reicht, sagt CDU-Hafenexperte Ralf Niedmers. „Eine Verklappung in tieferen Gewässern wäre die einzige sinnvolle Lösung, die ewige Kreislaufbaggerei zu durchbrechen.“

Tatsächlich arbeitet der Senat an diesem Modell, wie Horch bestätigt. „Das wäre eine gute Erweiterungsmöglichkeit für die Zukunft.“ Allerdings müsste der Bund zustimmen, der freilich befürchtet negative Folgen des Schlickexports auf die Umwelt. Der BUND nennt die Überlegungen denn auch „absurd“. Deutschland habe sich international verpflichtet, die Meeresumwelt zu schützen, sagt Hamburgs BUND-Geschäftsführer Manfred Braasch. „CDU und FDP verfolgen eine völlig kurzsichtige Politik nach dem Motto: Hauptsache raus aus dem Hafen, nach mir die Sintflut.“

von Markus Lorenz

erstellt am 23.Aug.2017 | 20:04 Uhr