Tod mit 75 : Gunter Gabriel: „Mein Leben, das war nicht leicht, aber es war verdammt interessant“

In den 70ern war Gunter Gabriel ein Schlagerstar mit Country-Einschlag, dessen Marktlücke es war, für den „kleinen Mann“ die Stimme zu erheben. Sein berühmtestes Lied aus dieser Zeit: „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“.

Viele Jahre später erzählte er über diese Zeit, dass nach einem Auftritt in der ZDF-Hitparade immer eine kleine Disko-Tournee folgte und er anschließend mit Tripper zu Frau und Kind nach Hause kam. Ein Image, das er gerne auch in seinen Songs pflegte.

In den 80ern dann der Abschwung. Alkohol, gescheiterte Ehen, und vor allem weniger Erfolg. Über Einnahmeprobleme musste er eigentlich nicht klagen. Schließlich schrieb er unzählige erfolgreiche Lieder auch für andere Interpreten. Hier erzählt er bei Inas Nacht über die Entstehung von „Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst ....“, deutet die Probleme auf der Ausgabeseite an und erzählt auch die Geschichte mit den Disko-Tourneen nach ZDF-Auftritten.

Dann 2007: Gabriel erfindet sich neu. In der NDR-Talkshow „Herrmann und Tietjen“ erzählt er, wie er seine Schulden loswerden will: mit Wohnzimmerkonzerten. 1000 Euro pro Konzert: „500 mal 1000, und ich bin auf einen Schlag alle meine Schulden los.“ Und dann hält er die Telefonnummer in die Höhe. Der Plan geht auf. Gunter Gabriel singt sich aus dem Schuldensumpf.

Für viele ist Gabriel heuten nicht mehr der Schlagersänger für die Entrechteten, sondern vor allem der „deutsche Johnny Cash“. Mit seinem US-Idol war er, wie er stets stolz betonte, persönlich befreundet, sang seine Songs im Original und in deutscher Version. Hier: „Ein Junge namens Susie“.

Der „deutsche Johnny Cash“ war das eine Klischee, das er sich selbst verpasste, der „Hafencowboy“ das andere. Viele Jahre lebte er sein „alternatives Leben“ auf einem Hausboot im Hafen von Hamburg-Harburg. Der NDR dreht darüber eine mehrteilige Doku. Im Interview dazu schon vor einigen Jahren spricht er dann diesen Satz: „Mein Leben, das war nicht leicht, aber es war verdammt interessant.“

Ein weiterer Tiefpunkt, auch für viele, die ihn mochten, kam dann aber noch: Der Auftritt im Dschungelcamp 2016. Warum? Das erzählt er bei diesem privaten Auftritt.

Man musste Gunter Gabriel nicht mögen, den Sänger mit seiner prolligen Art, der auch gerne mal die beleidigte, die ihn gerne mochten, der über die Strenge schlug, der sich um Konventionen nicht scherte. Aber eines muss man ihm lassen: Er war ein Kerl ...

von Joachim Dreykluft

erstellt am 22.Jun.2017 | 17:35 Uhr