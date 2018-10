Hamburg : Grüne ziehen mit Spitzenkandidatin Katharina Fegebank in Bürgerschaftswahl

Ein Landesparteitag bestimmt Katharina Fegebank zur Spitzenkandidatin. Sie will 2020 das beste Grünen-Ergebnis holen.

27. Oktober 2018, 20:10 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Grünen ziehen mit Katharina Fegebank als Spitzenkandidatin in die Bürgerschaftswahl 2020. Eine Landesmitgliederversammlung stimmte am Samstag mit großer Mehrheit für die Nominierung der 41 Jahre alten Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin. Auf Fegebank entfielen 155 oder 91,7 Prozent der Stimmen – ihr Gegenkandidat, Parteineuling Felix Meier, erhielt lediglich vier Stimmen. Der 31-Jährige hatte sich kurzfristig entschieden, gegen Fegebank anzutreten, „damit Katharina jemanden hat, gegen den sie gewinnen kann“.

Über die Kandidatenliste soll ein Parteitag Ende kommenden Jahres entscheiden. Für Fegebank, die im Dezember Zwillinge erwartet, ist es bereits die zweite Spitzenkandidatur. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 war sie noch zusammen mit dem heutigen Umweltsenator Jens Kerstan als Spitzenduo angetreten. Damals war sie ohne Gegenkandidaten mit 90,2 Prozent der Stimmen nominiert worden.

Bundesweit gute Umfragewerte

Fegebank kündigte einen mutigen, optimistischen und zuversichtlichen Wahlkampf an, der auch auf die „sehr erfolgreiche Regierungsbilanz“ des derzeitigen rot-grünen Senats bauen könne. „Wir sind die Partei der freien und vielfältigen Bürgergesellschaft.“ Ziel sei es, mit einem „politischen Angebot an die ganze Stadt“ das beste Ergebnis zu erreichen, „das wir je in Hamburg hatten“. Auf konkrete Zahlen wollte sie sich nicht festlegen. „Sobald wir über Zahlen sprechen, erwecken wir den Eindruck, dass wir sehr um uns kreisen.“

Angesichts bundesweit guter Umfragewerte und auch in Hamburg steigender Mitgliederzahlen sehen sich die Grünen im Höhenflug. „Wir bewegen das Land, wir bewegen die Stadt und wir werden immer mehr“, sagte die Landesvorsitzende Anna Gallina. Es sei nicht die Politik der großen Koalition in Berlin, die die Grünen stark mache, „sondern es ist unsere grüne Politik“, die „Lösungen statt Populismus“ biete. „Wir stehen für Herz statt Hetze, für ein gerechtes, friedliches Europa, in dem niemand untergeht.“ Nach Ansicht der Hamburger Bundestagsabgeordneten Anja Hajduk sind die Grünen „derzeit der gesellschaftliche Gegenpol“ zu Populismus, opportunistischer CSU und den „Macht-Hick-Hack-Spielchen“ in Berlin. Die wachsenden Zustimmungswerte machten deutlich, dass eine Mehrheit der Menschen eine demokratische und tolerante Politik wolle.

Fraktionschef Anjes Tjark verwies auf den Vertrauensverlust durch Bankenrettung, Finanzskandale und Diesel-Affäre. Die Grünen stünden dafür, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, „dann wird aus der Schwäche der Volksparteien eine innere Stärke der Grünen“, sagte er.

Die Landesmitgliederversammlung beschloss auch eine gemeinsame Präambel für die Wahlprogramme zu den Bezirksversammlungswahlen am 26. Mai kommenden Jahres. Außerdem wurden Programme für chancengleiche Bildung von der Kita bis zur Hochschule und für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums bei gleichzeitigem Erhalt der grünen Identität Hamburgs verabschiedet.