Bei konstant Tempo 18 : Grüne Welle für Radfahrer in Hamburg

Es gehört zu den größten Ärgernissen für Radfahrer: Immer wieder an roten Ampeln stoppen, um dann neu antreten zu müssen. In Hamburg ist das kein Thema mehr, zumindest an zwei Stellen.

Deutlich besseres Durchkommen mit dem F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.