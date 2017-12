Neue Verwertungsanlage in HH : Großstadtmüll soll Öko-Strom der Zukunft werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Stadtreinigung 1 von 1

von Markus Lorenz

erstellt am 27.Dez.2017 | 16:50 Uhr

Hamburg | Zum Verbrennen viel zu schade: Hamburg will deutlich mehr aus seinen Abfällen herausholen und plant zu diesem Zweck den Bau einer bundesweit einzigartigen Verwertungsanlage.

Der Aufsichtsrat der Stadtreinigung hat jetzt beschlossen, auf dem Gelände der ehemaligen Müllverbrennungsanlage (MVA) in Stellingen ein Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) anzusiedeln, das Ende 2022 den Betrieb aufnehmen soll. Großstadtmüll wird dort in Brennstoff für die Öko-Wärme und den Öko-Strom der Zukunft umgewandelt.

„Abfall wird immer mehr zum Rohstoff und gewinnt durch eine intelligente Nutzung auch an Bedeutung als umweltfreundliche Energiequelle“, sagt Rüdiger Siechau, Geschäftsführer der Stadtreinigung, die das 235-Millionen-Euro-Projekt umsetzt. Im ZRE verschmelzen laut Siechau Biogaserzeugung und energetische Abfallverwertung erstmals in einer gemeinsamen Anlage. „So können wir Abfälle noch wesentlich besser nutzen als in konventionellen Biogas- und Müllverbrennungsanlagen, und gleichzeitig schaffen wir die für Hamburg notwendige Entsorgungssicherheit.“ 140.000 Tonnen Hausmüll jährlich sollen verarbeitet werden, das entspricht rund einem Drittel des Müllaufkommens im Stadtstaat.

2015 war in der MVA Stellingen Moor die letzte Abfallfuhre in Rauch aufgegangen, seither wird der Müllofen an der A7 zurückgebaut. Nun schließt sich die Wiederauferstehung in Gestalt einer Restmüll-Rohstoff-Quelle nahtlos an. Auf dem 110.000 Quadratmeter großen Gelände sind dabei unterschiedliche Einheiten zur Gewinnung von Energie aus Abfall vorgesehen.

Im Einzelnen:

Sortieranlage für Hausmüll; aussortiert werden organische Stoffe, heizwerthaltiger Restmüll als Ersatzbrennstoff sowie recyclingfähige Wertstoffe.

Biogasanlage für den organischen Hausmüllanteil aus der Sortieranlage.

Biogasanlage für die Vergärung von Bio- und Grünabfall.

Anlage zur Aufbereitung von Biogas, das ins Erdgasnetz eingespeist wird.

Trocknungsanlage für feuchte Biomasse aus der Hausmüllsortierung.

Biomasse-Heizkraftwerk für holzige Abfälle und getrocknete Biomasse.

Ersatzbrennstoff-Kraftwerk.

Anlagen zur Erzeugung von Strom und Fernwärme.

Insgesamt soll das ZRE bis zu 70 Megawatt Wärme, bis zu 15 Megawatt Strom sowie etwa zehn Megawatt Biogas erzeugen.

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sieht das Stellinger Recycling-Zentrum als wichtigen Baustein für seine Wärmewende und als Ersatz für das Kohlekraftwerk in Wedel. Kerstan: „Das ZRE ist ein Meilenstein beim Übergang von der Abfall- zur Ressourcenwirtschaft.“