Stadtteil Wandsbek : Großeinsatz in Hamburg: SEK nimmt verschanzten Mann fest

Ein offenbar psychisch auffälliger Mann hatte sich in seiner Wohnung verbarrikadiert.

von dpa

14. Oktober 2018, 13:44 Uhr

Die Hamburger Polizei hat die Wohnung eines verschanzten Mannes gestürmt und den Verdächtigen festgenommen. Der Zugriff der Spezialeinheit sei erfolgt und der Mann überwältigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Es habe keine Verletzten gegeben. „Eine Bedrohungssituation besteht nicht mehr“, schrieb die Polizei auf Twitter.

Hamburg | Der Mann hatte sich in einer Wohnung verschanzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er eine Waffe bewaffnet gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag sagte. Der Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei war vor Ort im Einsatz und stand in Kontakt zu dem Mann.

Unsere Spezialeinheit hat den Tatverdächtigen in der Holzmühlenstraße in #Wandsbek festgenommen. Dabei wurde niemand verletzt.

Eine Bedrohungssitaution besteht nicht mehr. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 14. Oktober 2018

