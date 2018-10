Stadtteil Wandsbek : Großeinsatz in Hamburg: Mann verschanzt sich in Wohnung

Der psychisch auffällige Mann soll bewaffnet sein und sich mit zwei weiteren Personen in den Räumen aufhalten.

14. Oktober 2018, 10:48 Uhr

Hamburg | Ein Mann hat sich in Hamburg in einer Wohnung verschanzt und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er eine Waffe bei sich tragen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag sagte. Der Mann befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation und habe sich in einem Zimmer verbarrikadiert.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei sei vor Ort im Einsatz und stehe in Kontakt zu dem Mann. Dem Sprecher zufolge sollen sich noch zwei weitere Menschen in der Wohnung im Stadtteil Wandsbek befinden. Ob der Mann eine Gefahr für die beiden darstellt, sei noch unklar. Neben der Verhandlungsgruppe war die Polizei mit einer Spezialeinheit (SEK) im Einsatz.

Auf Twitter schrieb die Polizei von einer „Bedrohungssituation durch eine offenbar psychisch auffällige Person“.

In der Holzmühlenstraße in #Wandsbek kommt seit den frühen Morgenstunden zu einer Bedrohungssituation durch eine offenbar psychisch auffällige Person. Der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt. pic.twitter.com/FhfSRIQ1Ya — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 14. Oktober 2018

