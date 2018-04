Hamburg : Großeinsatz der Behörden wegen möglichen Mietbetrugs

Beengt, zu hohe Mieten und illegal: In einem Hamburger Hotel sollen unerlaubterweise Menschen wohnen.

von dpa

19. April 2018, 08:48 Uhr

Hamburg | Die Hamburger Behörden überprüfen derzeit in einer großangelegten Aktion ein Gebäude in Hamburg-Wandsbek. Die Behörden vermuten, dass in dem Hotel unerlaubterweise Menschen wohnen, teilte eine Pressesprecher der Stadt mit. Zudem sei das Gebäude möglicherweise überbelegt und das Jobcenter übernehme eventuell zu hohe Mieten.

Ersten Erkenntnissen nach wohnen die Menschen in dem Gebäude tatsächlich in sehr beengten Wohnverhältnisse, wie der Sprecher weiter mitteilte. Auch sei vor Ort Schimmel und Müll entdeckt worden.

Die Bewohner des Hauses seien vorwiegend aus Osteuropa und hätten nicht gewusst, dass die Wohnungen überhaupt nicht vermietet werden dürfen.

Der Einsatz begann nach Angaben der Stadt nach am Donnerstagmorgen um 6 Uhr und dauert voraussichtlich noch bis 10 Uhr. Etwa 90 Mitarbeiter des Sozialamts sowie des Bezirksamts Wandsbek, des Jobcenter und des Zoll sind nach Angaben der Stadt vor Ort im Einsatz. Abgesichert wird der sogenannte Aktionstag von der Polizei.