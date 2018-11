Interview mit Amos Schliack : Grindel leuchtet: „Es ist wichtig, die Erinnerung weiterzugeben“

Hamburg war früher eine der größten jüdischen Gemeinden in Deutschland. Heute erinnern rund 5500 Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig an die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden.

von Carola Große-Wilde, dpa

08. November 2018, 07:26 Uhr

Hamburg | Zum 80. Jahrestag der Pogromnacht erinnern am 9. November wieder Anwohner des Hamburger Grindelviertels an die ermordeten Juden in ihrem Viertel. Initiator der Aktion „Grindel leuchtet“, bei der Lichter an die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig gestellt werden, ist der Fotograf Amos Schliack. Im Interview berichtet der 67-Jährige über seine Beweggründe und warum er vor fünf Jahren noch sehr viel optimistischer war als heute.

Warum haben Sie die Aktion „Grindel leuchtet“ gegründet?

Als ich nach acht Jahren im Ausland (London und Tel Aviv) 2012 wieder ins Grindelviertel zog, habe ich überall die Stolpersteine gesehen, die der Künstler Gunter Demnig vor den ehemaligen Wohnorten verlegt hatte. Es entstand die Idee, die Stolpersteine an einem Tag des Jahres sichtbar und erlebbar zu machen. Und der 9. November bietet sich dafür natürlich an.

Was erhoffen Sie sich von der Aktion?

Erinnerung war bislang ja getragen von Zeitzeugen und ihrer Bereitschaft, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Dies wird irgendwann nicht mehr möglich sein und daher ist es wichtig, neue Ebenen zu schaffen, auf denen Erinnerung weitergegeben werden kann. Die Stolpersteine sind eine solche Ebene und unsere Aktion soll dazu dienen, Gespräche und Austausch zu ermöglichen. Besonders freut es mich immer, wenn ich beobachte, dass Eltern diesen Abend dazu nutzen, mit ihren Kindern die Ereignisse von damals zu thematisieren. Ich hoffe, dass die Aktion eines Tages von Schulklassen der benachbarten Gymnasien übernommen wird, damit Jüngere sie fortführen.

Ist das Gedenken heutzutage wichtiger denn je?

In Zeiten, in denen Herr Gauland vom „Vogelschiss in der tausendjährigen Deutschen Geschichte“ spricht – ja! Wenngleich vor fünf Jahren, als wir „Grindel leuchtet“ zum ersten Mal machten, ich noch sehr viel optimistischer war als ich es heute bin. Seitdem haben sich Dinge in unserer Gesellschaft entwickelt beziehungsweise verstärkt, wie ich es mir vor einigen Jahren so noch nicht hätte vorstellen können. Die Vorstellung scheint daher etwas naiv, dass man mit Teelichtern auf Bürgersteigen etwas bewirken könnte.

