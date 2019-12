Gondeln gegen den Stau?

FDP bringt Seilbahn wieder ins Gespräch / Experte betont schnelleren Bau und Einsparungen gegenüber anderen Verkehrsmitteln

von Markus Lorenz

02. Dezember 2019, 20:59 Uhr

Hamburg | Verstopfte Straßen, überfüllte Busse, ein überfordertes S-Bahnsystem: Hamburg bekommt seinen Verkehr nicht in den Griff. Der Senat will mit neuen U- und S-Bahnlinien gegensteuern – doch das dauert. Und so kommt plötzlich ein Verkehrsmittel ins Gespräch, das die meisten – noch – nur mit den Alpen in Verbindung bringen: Seilbahnen. Mit Hamburgs FDP hat nun erstmals eine Partei die Prüfung urbaner Gondelverbindungen als Teil des ÖPNV ins Wahlprogramm geschrieben.

Einer der namhaftesten deutschen Verkehrswissenschaftler unterstützt das. „Ich halte es für dringend, alle Lücken im Schienennetz in Hamburg zu analysieren und zu klären, welche davon mit urbanen Seilbahnen geschlossen werden können“, sagt der emeritierte Hochschulprofessor Heiner Monheim. Sinnvoll seien solche Lückenschlüsse etwa zwischen den radial verlaufenden S- und U-Bahnstrecken. Auch Verbindungen in den Speckgürtel hält der bekannteste Seilbahn-Experte hierzulande für denkbar, der das Verkehrsmittel als mögliche schnelle Lösung für die Anbindung des Hamburger Westens sieht. Die Stadt will die S 32 bis Lurup, Osdorf und eventuell Schenefeld bauen, rechnet aber mit mindestens 15 Jahren bis zur Umsetzung.

Wesentlich schneller könnten auf der Trasse Gondeln über alle Staus hinweg schweben, glaubt Monheim: „Seilbahnen sind nicht nur wesentlich günstiger als U- und S-Bahnen, sie sind auch viel schneller zu realisieren.“ Geschätzt koste ein Kilometer Seilbahnstrecke zwölf Millionen Euro, gegenüber 100 Millionen bei U-Bahnen. Für Planung und Bau kalkuliert der Experte mit nur etwas mehr als einem Jahr.

Die FDP sieht eine Prüfung von Seilbahnen in Hamburg als „Denkanstoß“, wie Fraktionschef Michael Kruse sagt. Angesichts der großen Verkehrsprobleme müssten Verkehre auch oberhalb des Straßenraums abgewickelt werden. „Ein Vorteil von Seilbahnen ist der gleichmäßige Verkehrsfluss“, glaubt Kruse, der sich die Gondeln als Bestandteil des HVV vorstellen kann. Konkrete Strecken nennt er nicht, denkt aber eher an Entwicklungsachsen als an die Innenstadt. Um den Steuerzahler zu entlasten, will FDP-Mann Kruse die Seilbahn privat finanziert sehen, macht die Zustimmung der Bevölkerung aber zur Voraussetzung. Auch der Hamburger Steuerzahlerbund ist der Idee gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen. „Der Vorteil eines Seilbahnsystems liegt im relativ geringen Personalaufwand und in dessen Umweltfreundlichkeit“, sagt Verbandschef Lorenz Palte. Allerdings müssten sich die städtischen Zuschüsse im Rahmen derer für andere Verkehrsmittel bewegen.

Dass urbane Seilbahnen keine Schnapsidee sind, zeigt ein Blick ins Ausland. In lateinamerikanischen Metropolen gibt es ganze Netze, das größte in La Paz (Bolivien). Auch in Deutschland sind mehrere Städte weiter als Hamburg. München erstellt gerade eine Machbarkeitsstudie für eine erste Strecke.

In der Hamburger Verkehrsbehörde ist all das offiziell noch kein Thema. Wohl auch, weil der Vorschlag einer touristischen Strecke über die Elbe zwischen Landungsbrücken und Stage-Musicaltheatern 2014 an einem Bürgerentscheid gescheitert war. Dennoch lehnt Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) Seilbahnen nicht generell ab: „Ich bin für vieles offen.“ Für Wissenschaftler Monheim ist der Durchbruch der Gondeln nur eine Frage der Zeit: „In zehn Jahren werden Seilbahnen in der Stadt etwas ganz normales sein.“