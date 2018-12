Ab dem 25. Dezember : Gleiserneuerungen in Hamburg: Stress für Bahnreisende

Am zweiten Weihnachtstag beginnt die Bahn mit Gleisarbeiten in Hamburg. Mehrere Bahnhöfe sind betroffen.

von dpa

24. Dezember 2018, 18:42 Uhr

Hamburg | Bahnreisende im Norden müssen von Dienstag, 25. Dezember an mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Bahn erneuert in Hamburg bis zum 2. Januar auf 1,3 Kilometern die Gleise und wechselt 18 Weichen aus, davon allein sechs im Bereich des Hauptbahnhofs. Ein Großteil der Arbeiten betrifft die sogenannte Verbindungsbahn, die zu den verkehrsreichsten Strecken in Deutschland gehört. Sie verläuft von Hamburg-Altona über Diebsteich, Sternschanze und Dammtor bis zum Hauptbahnhof. Aus dem Norden läuft eine Strecke aus Eidelstedt in die Verbindung ein. Allein auf der Strecke zwischen Hamburg-Altona und Eidelstedt werden die Gleise auf einem Kilometer erneuert.

Aufgrund der Arbeiten sei die Kapazität der Strecke stark eingeschränkt, teilte die Bahn mit. „Viele Züge des Fern- und Nahverkehrs fallen auf Teilstrecken aus oder werden umgeleitet.“ Da Züge in dieser Zeit den Bahnhof Altona nicht anfahren können und der Hauptbahnhof nicht alle Züge aufnehmen kann beziehungsweise entlastet werden muss, beginnen einige Fernzüge in Harburg. Stopps in Dammtor und Altona entfallen. Auch einige Direktverbindungen nach Kiel gibt es nicht, in anderen Fällen beginnen und enden Züge in Hannover statt in Hamburg.