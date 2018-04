Suche beendet : Gewissheit: Liam Colgans Leiche identifiziert

Die Zähne des Toten räumten letzte Zweifel aus.

24. April 2018, 17:27 Uhr

Hamburg | Einen Tag nach dem Fund einer Leiche in der Elbe im Hamburger Hafen steht jetzt zweifelsfrei fest, dass es sich um den seit Februar vermissten Schotten Liam Colgan handelt. Der Tote sei anhand des Zahnstatus eindeutig identifiziert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Hinweise auf eine gewaltsame Fremdeinwirkung gebe es nicht. Die Familie sei bereits informiert worden, die abschließenden Ermittlungen zur Todesursache dauerten aber noch an.

Colgan war am 10. Februar verschwunden, nachdem er auf der Reeperbahn an einem Junggesellenabschied teilgenommen hatte. Er war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert. Schon nach seinem Verschwinden war vermutet worden, dass er in die Elbe gestürzt und ertrunken sein könnte.

Die Familie hatte unter anderem mit 300.000 Flugblättern nach ihm gesucht. An zahlreichen Geschäften, Laternenmasten und Ampeln in der Hansestadt waren Zettel mit dem Konterfei des 29-Jährigen angebracht. Ein Passant hatte seine Leiche am Montagmorgen in einem Hafenbecken in der Hafencity entdeckt.