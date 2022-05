Hamburg : Gewalttat vom Februar aufgeklärt

Die Polizei hat eine Gewalttat mit drei Verletzten in Hamburg aus dem Februar aufgeklärt. Sechs verdächtige Männer kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Mitte Februar hatten sieben Männer vers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.