Hamburg : Gesuchter Mann durch fehlende Corona-Maske gefasst

Ein 23 Jahre alter per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Sonntag im Hamburger Hauptbahnhof festgenommen worden. Er war nach Angaben der Bundespolizei ohne Mund-Nasenschutz unterwegs gewesen und darum in das Visier der Streife geraten. Auf die fehlende Maske angesprochen, habe der Mann uneinsichtig reagiert, weshalb seine Personalien überprüft worden seien. Dabei hätten die Beamten seine Ausschreibung zur Festnahme festgestellt. Seit Dezember 2021 sei er mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen in sieben Fällen (Fahren ohne Fahrschein in öffentlichen Verkehrsmitteln) gesucht worden. Er habe eine Geldstrafe von 1500 Euro bislang nicht gezahlt gehabt und habe nun noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen.

