Hamburg : Geplante Zwangsversteigerung: Hansa-Theater unter Denkmalschutz gestellt

Im ältesten Varieté-Theater Deutschlands standen bereits Künstler wie Hans Albers sowie Siegfried und Roy auf der Bühne.

von dpa

06. April 2018, 14:25 Uhr

Hamburg | Das Hansa-Theater, eines der ältesten Varieté-Theater in Deutschland, bekommt Denkmalschutz. Damit reagiert das Denkmalschutzamt in Hamburg auf eine geplante Zwangsversteigerung Anfang Mai. „Das Hansa-Theater steht auf besondere Weise für die goldenen Jahre des Varietés. Es ist das einzige authentisch erhaltene Varieté-Theater in Hamburg und eines der letzten in Deutschland“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Freitag. Das Hansa Theater sei somit „ein wichtiger kultureller Veranstaltungs- wie auch Erinnerungsort, dessen Schutz von zentraler Bedeutung für die Kultur in Hamburg ist“.

Foto: Jens Ressing/dpa

Das private Hansa-Theater im Stadtteil St. Georg wurde 1894 eröffnet und galt mehr als 100 Jahre als eines der bedeutenden Varieté-Theater Deutschlands. Zu den auftretenden Künstlern zählten Hans Albers, Josephine Baker und die Comedian Harmonists. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Theater zerstört. 1953 erfolgte ein neuer Umbau, der das Hansa-Theater zu einem Showtheater mit integriertem Restaurant machte, sogar Siegfried und Roy konnten 1964 präsentiert werden.

Wegen rückläufiger Besucherzahlen musste das Theater 2001 schließen. Thomas Collien und Ulrich Waller, Leiter des St.-Pauli-Theaters, eröffneten es 2009 wieder. Die neue Saison dauert vom 16. Oktober bis zum 10. März 2019.