Hamburg : Gegen „politische Indoktrination“ – AfD bietet Online-Hilfe für Schulen

Auf einem Internetportal bietet die Partei Eltern Hilfe bei Verstößen gegen das politische Neutralitätsgebot an.

20. September 2018, 13:34 Uhr

Hamburg | Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisiert „linke Ideologieprogramme an Hamburger Schulen“ und will nun mit einer Online-Aktion gegen eine politische Indoktrination dort vorgehen. Auf einem Internetportal bietet sie seit Donnerstag Schülern und Eltern Hilfe bei Verstößen gegen das politische Neutralitätsgebot an.

Über ein Kontaktformular können sie sich mit ihren Beschwerden an die Fraktion wenden. Die AfD werde diese Verdachtsfälle von der Schulbehörde prüfen lassen, erklärte der schulpolitische Sprecher der Fraktion, Alexander Wolf. Er betonte, dass die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten gewahrt würden. Die schulinterne Konfliktlösung solle im Vordergrund stehen.

„Seit Jahren gibt es linke Ideologieprogramme an Hamburger Schulen. Immer wieder setzen Lehrer die politische Bildung einseitig mit dem Kampf gegen Andersdenkende gleich“, erklärte Wolf. Die AfD-Fraktion bekomme immer wieder Hinweise von Eltern und Schülern sowie von Lehrern, Schulleitern und Behördenmitarbeitern über mutmaßliche Neutralitätsverstöße.

Ende Mai hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der AfD im Zusammenhang mit einer geplanten Lehrer-Meldeplattform Nazi-Methoden vorgeworfen.