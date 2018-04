JVA Hamburg-Billwerder : Gefängniszelle brennt – Häftling kann rechtzeitig befreit werden

Nach einem Feuerwehreinsatz in der JVA in der Nacht zu Donnerstag ist die Ursache für den Brand noch unklar.

von dpa

05. April 2018, 07:41 Uhr

Hamburg | In einer Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Billwerder hat es in der Nacht gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Häftling habe rechtzeitig aus der Zelle befreit werden können. Wie das Feuer in der Nacht zum Donnerstag ausbrechen konnte, sei noch unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand.

