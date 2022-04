Club-Legende : Geburtstag des Hamburger „Star-Club“ wird gefeiert

Vom legendären Hamburger „Star-Club“ ist nichts mehr übrig. Nur ein Gedenkstein und viele Erinnerungen - zum Beispiel an frühe Konzerte der Beatles. Die Gründung des Musiktempels soll trotzdem ordentlich gefeiert werden. Und zwar in einer anderen berühmten Kultstätte.

Würde der weltberühmte Hamburger „Star-Club“ noch existieren, könnte er in wenigen Tagen sein 60-jähriges Bestehen feiern. Am 13. April 1962 hatte der Musikclub das erste Mal seine Türen geöffnet - und auf der Bühne standen an Tag 1 keine geringeren als die Beatles. Doch die Pilgerstätte der musikbegeisterten Jugend gab es am Ende nur sieben Jahre lang...

