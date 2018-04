Hamburger Reeperbahn : Geborstene Fensterscheibe an Tanzenden Türmen – Ursache geklärt

Die Glasscheibe stürzte aus dem 24. Stock in die Tiefe, weil sie zuvor beim Putzen beschädigt wurde.

von dpa/shz.de

27. April 2018, 20:46 Uhr

Hamburg | Die Ursache für die geborstene Fensterscheibe in einem der Hochhäuser der sogenannten Tanzenden Türme an der Hamburger Reeperbahn scheint gefunden. Laut der Eigentümerin Hansainvest Real Assets GmbH war die Ursache kein Baumangel, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Bei dem Einsetzen einer sogenannten Fassadenbefahranlage sei die betroffene Prallschutzscheibe beschädigt worden und im Zuge dessen später geborsten. Diese Anlagen werden beispielsweise zum Putzen der Fenster eingesetzt und mit einem Kran über die Fassade gehoben.

Gegen 17 Uhr hatte sich am vergangenen Donnerstag eine Glasscheibe im 24. Stock des Hochhauses gelöst und stürzte in die Tiefe. Das Glas verfehlte mehrere Passanten auf dem Bürgersteig nur knapp und krachte auf einen Transporter. „Drei Personen erlitten Schnittverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Frauen und der Mann waren beim Vorübergehen von Splittern getroffen worden. Zwei der Passanten wurden in Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Allerdings waren ihre Verletzungen nach ersten Erkenntnissen leichterer Art.

Um das Risiko für derartige Zwischenfälle zu minimieren, will die Eigentümerin die betroffene Anlage modifizieren und mit besseren Schutzkörpern ausstatten.