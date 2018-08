Lokstedter Steindamm : Gasleitung in Hamburg-Lokstedt angebohrt – Kita evakuiert

Die Straße wurde für den Verkehr gesperrt. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

von dpa

23. August 2018, 10:23 Uhr

Hamburg | Bei Baggerarbeiten in Hamburg-Lokstedt ist am Donnerstagvormittag eine Gasleitung angebohrt worden. Der Unfall ereignete sich am Lokstedter Steindamm, einer viel befahrenen Straße.

Die Einsatzmaßnahmen am #Gasleck in #Lokstedt dauern an.



Aktuell ist der Lokstedter Steindamm zwischen Siemersplatz und Gärtnerstraße (Ring2) sowie die angrenzenden Straßen voll gesperrt.#VerkehrHH

Bitte weiterhin weiträumig umfahren!@FeuerwehrHH #ZusammenfürHamburg — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 23. August 2018

Häuser und eine in der Nähe liegende Kindertagesstätte wurden evakuiert, teilte die Feuerwehr mit. Die Straße wurde komplett gesperrt.

