Hamburg-Wilhelmsburg : Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt – Explosionsgefahr

Das Gebiet nahe der Wilhelmsburger Reichsstraße wurde am Mittwoch in einem Radius von 200 Metern gesperrt.

von dpa

18. April 2018, 14:37 Uhr

Hamburg | Auf einer Baustelle an der Kornweide in Hamburg-Wilhelmsburg ist am Mittwochvormittag Gas ausgetreten. Bei Sanierungsarbeiten war eine Leitung beschädigt worden, teilte die Feuerwehr mit. Da Explosionsgefahr bestand, sei der Bereich in einem Radius von 200 Metern abgesperrt worden. Betroffen war auch die Wilhelmsburger Reichsstraße. Der Feuerwehrsprecher riet dazu, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Über die Leitung wird den Angaben zufolge auch ein Krankenhaus mit Gas beliefert, deshalb konnte sie nicht außer Betrieb genommen werden. Stattdessen mussten Mitarbeiter des zuständigen Zulieferers das Gas über einen sogenannten Bypass umleiten.

Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Der S-Bahn-Betrieb zwischen Wilhelmsburg und Harburg musste zeitweise eingestellt werden. Auch der Gütertransport der Hafenbahn war während des Einsatzes gestört.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?