Hamburg : Gasflasche fängt auf Dachterrasse Feuer: Drei Verletzte

Auf der Dachterrasse eines Hauses in Hamburg-Eidelstedt hat am Montagabend eine Gasflasche Feuer gefangen und drei Menschen verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten ein Mann und zwei Frauen im Alter von 26 und 27 Jahren einen Terrassentisch mit integrierter Feuerstelle in Betrieb genommen. Durch die glühenden Kohlen einer in der Nähe stehenden Wasserpfeife sei es zu einer Verpuffung gekommen, bei der sich die Gasflasche des Feuertisches entzündet habe. Die alarmierte Feuerwehr habe die Flasche schließlich kontrolliert leerbrennen lassen. Der Mann und die zwei Frauen seien mit Brandverletzungen an Händen, Beinen und im Gesicht in Krankenhäuser gebracht worden.

