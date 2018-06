Computerspiele : Gamedeveloper aus Hamburg landet Erfolg mit Battle-Royal-Parodie

Mit „Last Man Sitting“ machte sich Kevin Suckert einen Namen in der Szene. Worum es geht und wie er zum Entwickeln kam.

von Katharina Bambenek

28. Juni 2018, 21:51 Uhr

Männer in Anzügen sitzen in einem Büro auf bunten Schreibtischstühlen. Nach links fällt der Blick auf eine riesige Glasfront, rechts stehen Bücherregale und Zimmerpflanzen. Plötzlich zieht einer von ihnen eine Waffe unter seinem Stuhl hervor und schießt um sich. Was klingt, wie ein Horrorfilm, ist das neue Spiel von Kevin Suckert, einem Hamburger Spieleentwickler. „Last Man Sitting“ heißt seine neue Kreation, die nicht halb so dunkel und brutal ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Das Spiel folgt den „Battle-Royal“-Regeln. In diesem Genre ist das Ziel des Spiels, der letzte Überlebende zu sein. Der Clou an Suckerts Schöpfung: Die Figuren können sich nicht von ihren Stühlen erheben. Sie bewegen sich einzig und allein durch die Rückstöße, die entstehen, wenn sie ihre Waffen abfeuern. Das Setting für die bizarre Büroschießerei hat Suckert bewusst möglichst absurd gehalten. „Ich stehe halt auf dunklen Humor und Trash-Filme“, begründet er die Designentscheidung. „Ansonsten bin ich aber ganz nett und habe keine Mordfantasien, die in Büroräumen stattfinden.“

Privat

Seit 2016 programmiert der gebürtige Greifswalder Computerspiele. Zunächst neben seinem eigentlichen Beruf, bis er Ende vergangenen Jahres den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Ich wollte Spiele entwerfen, die einfach Spaß machen und gut gemacht sind.“ Das Programmieren von Spielen brachte er sich anhand von YouTube-Videos bei. Im Groben wusste Suckert durch seinen Job als Interface Designer schon, wie Spiele gemacht werden und was die Nutzer am besten unterhält. Im Unternehmen kümmerte er sich unter anderem um die Gestaltung von Benutzeroberflächen im Internet. „Ich musste eigentlich nur noch lernen, wie die Sache mit dem Coden funktioniert“, sagt Suckert.

Zum Spielentwickeln kam Suckert aus Frust. „Ich habe Spiele wie Gangbeasts und Surgeon Simulator gesehen und dachte, dass ich genau so etwas auch machen will“, sagt er. „Last Man Sitting“ entwickelte sich aus einem Bug, einem Fehler im Code, der bei einem Skateboardspiel auftauchte, an dem Suckert arbeitete. Die Figuren in dem Spiel konnten beim Skateboardfahren mit Paintballkugeln schießen, wurden durch den Rückstoß aber immer nach hinten katapultiert. „Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum ich die Leute dann auf Bürostühle gepackt habe, aber irgendwie hat das in meinem Kopf ganz viel Sinn ergeben“, so Suckert. „Vielleicht sind diese Ideen auch sowas wie eine Gabe? Es gibt Leute, die können komplexe mathematische Formeln innerhalb von Sekunden lösen oder ganz Manhattan aus ihrem Gedächtnis zeichnen. Und ich komm halt irgendwie auf möglichst absurde Spielideen.“

„Last Man Sitting“ war eigentlich als Parodie auf den Hype um „Battle Royal“-Spiele gedacht, die Ende 2017 erschienen. Suckert wollte mit seinem Spiel urpsünglich einen Protest gegen die „ganze Uninspiriertheit der Branche“ starten, wie er selbst sagt. „Am Ende ging das Ganze dann aber doch ziemlich durch die Decke.“

Bis jetzt ist „Last Man Sitting“ nur als Demoversion auf dem Markt. Wann das komplette Spiel fertig sein wird, steht noch nicht fest. „Am liebsten würde ich sagen, dass es in sechs Monaten fertig ist“, sagt Suckert. Der Erfolg des Spiels brachte ihm allerdings so viele Auftragsarbeiten ein, dass er sich im Moment nicht im Detail damit beschäftigen kann. Hinzu kommt noch, dass er nebenbei auch noch an einem Skateboard-Spiel namens „SKTBRD“ arbeitet.

Unter Spieleentwicklern ist Suckert inzwischen ein Begriff. „Es läuft ganz gut. Ich reise viel herum, werde auf Konferenzen eingeladen und habe in den vergangenen Monaten mehr in der Bahn, im Hotel oder am Flughafen gearbeitet, als zu Hause.“ Sein Ziel verliert er bei all dem Trubel und dem wenigen Schlaf aber nicht aus den Augen: „Ich würde gerne im VW-Bus durch die Welt reisen und nebenbei Games machen. Aber das ist noch ein klein bisschen entfernt.“