Befragungen zu Krawallen in Hamburg : „G20-Sonderausschuss ist eine Farce“

Wahrheit im Niemandsland Ein Kommentar von Markus Lorenz Spätestens seit dem erschreckenden Auftritt der versammelten Sicherheitsbehörden des Bundes steht fest: Der G20-Sonderausschuss ist eine Farce. Ahnungslos, sprachlos, lustlos präsentierten sich die Vertreter von Verfassungsschutz, BKA und Co. Nein, diese Aufklärer wollen gar nichts aufklären. Und das ist ein Skandal, Schulden die politisch Verantwortlichen den Bürgern nach dem Chaos-Gipfel doch Erklärungen. Die deutsche Öffentlichkeit sollte erfahren, warum in Hamburg beim Treffen der Weltpolitiker ganze Straßenzüge für Stunden in Anarchie versinken konnten. Die Realität ist eine andere. Geschwärzte Akten, Zeugen, die schwänzen oder schweigen, ein mauernder Bürgermeister, keine Fehler nirgends: Vier Monate nach Beginn der Befragungen geht der Erkenntnisgewinn gegen Null. Die Taktik liegt offen zutage: Bund und Stadt schieben sich den Schwarzen Petzer auf perfide Weise zu: Sie wollen nicht etwa den anderen anschwärzen, sondern nur dafür sorgen, dass die bittere Wahrheit über das Staatsversagen im Niemandsland verloren geht. D Dieses unwürdige Spiel darf die Bürgerschaft nicht länger mitspielen. Die gewählten Abgeordneten sollten den Totalausfall Sonderausschuss sofort beenden und ihre dickste politische Keule zücken: einen Parlamentarischen Untersuchungsausschusses.