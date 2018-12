Hamburg : G20-Prozess um gewalttätigen Aufmarsch an der Elbchaussee beginnt

Mehr als 200 Vermummte ziehen im Juli 2017 über die Elbchaussee und legen Brände. Nun kommen erstmals mutmaßlich Beteiligte vor Gericht.

von dpa

16. Dezember 2018, 10:09 Uhr

Hamburg | Knapp anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg haben die Zerstörungen und Brandstiftungen an der Elbchaussee ein erstes juristisches Nachspiel. Im Zusammenhang mit dem gewalttätigen Aufmarsch vom 7. Juli 2017 müssen sich fünf junge Männer vor einer Strafkammer am Landgericht verantworten. Unter den Angeklagten sind vier junge Männer aus dem Raum Frankfurt/Offenbach (Hessen) im Alter von 24, 22 und 18 Jahren sowie ein 23-jähriger Franzose. Ihnen wird Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Weitere Anklagepunkte sind Mittäterschaft bei Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Rund 220 schwarz vermummte Personen hatten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft morgens in einem Park an der Elbchaussee getroffen und waren stadteinwärts gezogen. Dabei setzten sie innerhalb kurzer Zeit mindestens 19 Autos in Brand und richteten – auch durch weitere Zerstörungen – einen Sachschaden von rund einer Million Euro an.

Acht Menschen erlitten Schocks oder wurden verletzt. Videoaufnahmen von dem Aufmarsch und den brennenden Autos hatten Entsetzen bei vielen Hamburgern ausgelöst. Innensenator Andy Grote (SPD) beschrieb die Taten als „Kommandoaktion in fast paramilitärischer Vorgehensweise“.

dpa

Angeklagten drohen lange Haftstrafen

Weil zwei Angeklagte zur Tatzeit minderjährig waren, findet der Prozess vor einer Jugendkammer statt. Die beiden 18-Jährigen wurden bereits kurz nach ihrer Verhaftung Ende Juni wieder freigelassen. Die beiden anderen Deutschen sollten im November ebenfalls Haftverschonung bekommen, sagte ein Gerichtssprecher. Doch das lehnte das Oberlandesgericht nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft ab. Das OLG sah Fluchtgefahr.

Die Angeklagten müssen bei einer Verurteilung wegen schweren Landfriedensbruchs mit mehreren Jahren Haft rechnen sowie mit Schadensersatzforderungen von insgesamt einer Million Euro. Der Strafrahmen für schweren Landfriedensbruch liegt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Weiterlesen: G20-Gipfel in Hamburg war „kein absoluter Worst Case“

Beide Gerichte gingen bei dem Streit um den Haftbefehl davon aus, dass den Angeklagten nicht nachgewiesen werden könne, dass sie eigenhändig Autos anzündeten oder Menschen bedrohten. Das Vermummen und Mitmarschieren sei lediglich als psychische Beihilfe zu werten, meinte das Landgericht. Das Oberlandesgericht argumentierte, durch das maskierte Mitmarschieren hätten sie zusammen mit anderen Teilnehmern Gewalttaten gegenüber Dritten angedroht. Verabredungsgemäß hätten sie die Brandstiftungen und die Bedrohungen von Passanten, die einzugreifen versuchten, gedeckt.

Der 23-jährige Angeklagte aus der Nähe von Nancy wurde am 5. Oktober von den französischen Behörden überstellt und sitzt ebenfalls in U-Haft. Er soll eigenhändig einen Böller gezündet und in einen Hauseingang geworfen haben. Am Abend desselben Tages habe er im Schanzenviertel Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen. Ein Zeuge versuchte nach Gerichtsangaben, den 23-Jährigen von einem Steinwurf abzuhalten und entriss ihm dabei einen Rucksack. Darin gefundene Ausweispapiere und Videoaufnahmen, die den Angeklagten in einem markanten Pulli zeigten, führten zur Identifizierung.