Soko „Schwarzer Block“ : G20-Krawalle: Polizei startet Großrazzia in linker Szene

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 05.Dez.2017 | 07:11 Uhr

Hamburg | Im Zusammenhang mit den G20-Krawallen in Hamburg haben Beamte der Soko „Schwarzer Block“ am Dienstagmorgen eine großangelegte Razzia in der linken Szene gestartet. Seit 6 Uhr werden Wohnungen in diversen Bundesländern durchsucht, wie die Polizei mitteilt.

Die Durchsuchungen erfolgen im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs im sogenannten „Rondenbarg-Komplex“, einem Bahrenfelder Industriegebiet. Dort waren am 7. Juli rund 200 schwarz gekleidete Demonstranten und eine Hundertschaft der Polizei gewaltsam aneinandrgeraten. Die Demonstranten sollen damals in geschlossener Formation vom Altonaer Volkspark in Richtung Innenstadt gezogen sein. Bewaffnet mit Steinen und Böllern wird der Gruppe vorgeworfen, dass sie die Hundertschaft der Bundespolizei angegriffen haben, die die Straße abgesperrt hatte. Von den Beamten in Schutzkleidung wurde dabei aber niemand verletzt.

Die heutige Razzia ist nicht der erste Einsatz dieser Art. Bereits Ende September startete die Soko „Schwarzer Block“ eine großangelegten Aktion. Damals durchsuchten etwa 100 Beamte 13 Wohnungen sowie einen Handyladen in Hamburg und Umgebung, darunter auch Adressen in in Schleswig-Holstein, eine davon in Pinneberg, eine in Bad Segeberg sowie je zwei in Nahe und Norderstedt (beide Kreis Segeberg). Festnahmen gab es bei der Aktion nicht.

Die Sonderkommission „Schwarzer Block“ mit 130 Mitarbeitern steht laut ihrem Leiter Jan Hieber vor einer Herkulesaufgabe. Hieber beschrieb die Herausforderung, als „einmalig in der Geschichte der deutschen Kriminalgeschichte“ und untermauerte die Einschätzung mit einer Reihe imposanter Zahlen zur Ermittlungsarbeit. Demnach hat die Soko etwa 5000 Täter der Krawalle ausgemacht, mehr als 2000 Ermittlungsverfahren seien eröffnet.

Das auszuwertende Beweismaterial erreiche dabei nie gekannte Ausmaße. Allein 25.000 Polizei-Videos müssten gesichtet werden, zuzüglich rund 7000 Videos, die Bürger über das G20-Portal der Ermittler hochgeladen haben. Bei der Auswertung setzen die Hamburger Beamten erstmals im großen Maßstab auf Geodatenortung sowie eine Gesichtserkennungs-Software ein. Hieber: „Die Qualität gerade der Videobeweise hat einen neuen Standard erreicht.“

Um 12 Uhr wollen Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Leiter der Soko „Schwarzer Block“, Jan Hieber, in einer Pressekonferenz Einzelheiten zu dem heutigen Einsatz bekanntgeben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?