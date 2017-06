Hamburg : G20-Großeinsatz: Polizei-Führungsstab für 15.000 Beamte nimmt Arbeit auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Hamburg | Gut zwei Wochen vor dem G20-Gipfel beginnt die Hamburger Polizei ihren Großeinsatz. Der Führungsstab für mehr als 15.000 Beamte soll am Donnerstag seine Arbeit aufnehmen. „Es wird der größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei“, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Die Polizei wird nach Angaben von Einsatzleiter Hartmut Dudde im Stadtbild deutlich sichtbar sein.

Die Behörden rechnen damit, dass zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli neben vielen tausend friedlichen Demonstranten auch bis zu 8000 gewaltbereite aus dem In- und Ausland anreisen werden.

Hintergrund des frühen Einsatzbeginns sind die verstärkten Aktivitäten von Gipfelgegnern. Diese planen für Samstag eine Demonstration gegen die Gefangenensammelstelle (Gesa) der Polizei in Hamburg-Harburg. Die Kundgebung unter der Parole „Gesa to Hell“, zu der die Veranstalter 500 Teilnehmer erwarten, wird von der Polizei als problematisch eingestuft. „Wir wollen auch im Vorfeld gerne, dass alles heil bleibt in dieser Stadt“, hatte Dudde vor wenigen Tagen erklärt.

In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte in Berlin, Hamburg, Köln, Dortmund, Leipzig sowie im niedersächsischen Bad Bevensen insgesamt 13 Brandanschläge an Strecken der Deutschen Bahn verübt. In Hamburg brannten Kabelschächte an zwei Bahnstrecken in den Stadtteilen Eidelstedt und Rahlstedt. Es kam bis Dienstagnachmittag zu Zugausfällen. Zu den Anschlägen tauchte im Internet ein Bekennerschreiben aus der linksextremen Szene auf, das die Polizei für authentisch hält.

Die Bundespolizei, die hauptsächlich für die Sicherheit an Bahnanlagen und am Flughafen verantwortlich ist, will ihren Großeinsatz am 30. Juni starten. 3800 Beamte sind beteiligt, bis zu 3400 allein im Raum Hamburg. Die „Masse der Kräfte“ werde am Vortag anreisen, sagte eine Sprecherin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag Kritiker des G20-Gipfels aufgerufen, ihren Protest friedlich zu äußern. Es verstehe sich von selbst, dass Kritik an dem Treffen in Hamburg möglich sein müsse. Aber „es sollte auch friedliche Kritik sein“, sagte Merkel bei einer Veranstaltung mit Organisationen der Zivilgesellschaft in der Hansestadt.

Trotz des riesigen Personaleinsatzes zu G20 müssen die Hamburger nicht befürchten, dass die Polizei kein Auge mehr für die gewöhnliche Kriminalität hat. Polizeisprecher Timo Zill versicherte, dass alle Kommissariate besetzt und alle Streifen planmäßig unterwegs seien.

Allerdings müssten die Kollegen während des Gipfels in Zwölfstundenschichten arbeiten. Das OSZE-Ministertreffen im vergangenen Dezember habe zudem gezeigt, dass die massive Polizeipräsenz auch gewöhnliche Kriminelle abschreckte.

Twitter-Aktion: Polizei stellt sich Fragen der Bürger

Bereits am Mittwoch stellte sich die Hamburger Polizei auf Twitter den Fragen von Bürgern zum G20-Gipfel. Das Angebot fand regen Anklang, zur Halbzeit der Aktion am Mittag gab es etwa 250 Tweets. Die mit Abstand meisten Fragen galten den Verkehrseinschränkungen für ÖPNV und Autos sowie der umstrittenen Demonstrationsverbotszone zwischen Flughagen und Innenstadt.

Twitter-Tag beendet!

➡12 Stunden

➡1 Polizeipräsident

➡4 Social Media Cops

➡rund 320 Antworten zu #G20HAM17

Jetzt ist aber #Feierabend! pic.twitter.com/zSu5Yit3Cp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 21. Juni 2017

„Rechtswidrige Einschränkungen kann ich nicht erkennen, es ist immer eine Abwägung erforderlich und zwar im Rahmen der Gesetze“, twitterte Ralf Martin Meyer („RMM“) auf entsprechende Kritik. Hamburgs oberster Gesetzeshüter hatte sich für zwei Stunden selbst an den Rechner im gesetzt, um das vierköpfige Social-Media-Team zu unterstützen. Von der modernen Direktkommunikation via Internet verspricht sich die Polizei eine Stärkung des Vertrauens im Verhältnis zu den Bürgern.

Wie „RMM“ die Netzgemeinde weiter wissen ließ, sind rund um den Gipfel etwa 30 Demos angemeldet. An anderer Stelle bestätigte das Polizeiteam, dass es mit „7000 bis 8000 gewaltbereiten Personen“ zum Gipfel rechnet.

Viele Nutzer machten ihrem Ärger an G20 und dem Polizeieinsatz Luft. „Loveheartcore“ fragte ketzerisch: „Und wie viele Kollegen bolzen gerade Überstunden im Gym fürs Zeckenklatschen?“ – und bekam keine Antwort. Viele andere User hatten praktische Anliegen. „Tierschutz Grund“ wollte wissen: „Werde ich als Pizza-Fahrer in der City mit Einschränkungen rechnen müssen?“ Antwort: „Lieferungen sind möglich. Bitte Papiere wie Lieferbestätigung oder Auftrag mitführen um diese an der Durchlassstelle vorzuzeigen.“ Ein anderer Twitterer schilderte: „Ich wohne auf St. Pauli und bekomme Besuch für das fragliche Wochenende. Muss ich irgendwas beachten?“ Antwort: „Das kommt darauf an, was sie vorhaben. Ihre persönliche Situation können Sie am besten mit den Kollegen am Bürgertelefon besprechen.“

Die Polizei gab sich im Ton locker und oft schlagfertig, etwa bei der ironischen Frage: „Ich möchte am Wochenende des G20 meine Verwandten am Flughafen abholen. Wo kann ich so eine Kolonnenfahrt mit allem Tammtamm buchen?“ Polizei: „Sie müssten schnell noch Staatsoberhaupt werden, anders sehen wir da keine Möglichkeit.“

Auch sonst menschelte es. Ein Twitterer war ganz angetan vom Foto einer Polizistin des Social- Media-Teams und flirtete mit dem „engelsgleichen, bebrillten Wesen“. Replik der Polizisten: „Sie strahlt gerade über den Monitor.“

von dpa und Markus Lorenz

erstellt am 22.Jun.2017 | 08:24 Uhr