G20-Gipfel in Hamburg : Wer sind die Teilnehmer und was kennzeichnet sie? Ein Überblick

Hamburg | Die G20 sind ein informeller Zusammenschluss von Staaten, die gemeinsam zwei Drittel der Weltbevölkerung repräsentieren und drei Viertel des weltweiten Handels abwickeln. Koordination und Agenda-Setting liegen in der Hand der jährlich wechselnden Präsidentschaft. Diese erhält damit die Chance, das jeweilige Jahr politisch entscheidend zu prägen. In diesem Jahr hat Deutschland turnusmäßig den Vorsitz der G20 inne.

Der erste G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs fand 2008 in Washington statt. Auslöser für die Gründung war die asiatische Finanzkrise. Deren Folgen, erkannten die Finanzminister der USA, Kanadas und Deutschlands bereits im Jahr 1999, müsse man im größeren Kreis besprechen, um Risiken für die Zukunft zu minimieren. Neben den G7-Ländern USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Japan und Kanada gehören bei G20 auch Russland, die Schwellenländer China, Brasilien, Indien, Indonesien, Argentinien, Mexiko und Südafrika sowie Australien, Südkorea, Saudi-Arabien und die Türkei zu den Teilnehmern. Insgesamt sind es 19 Länder und die Europäische Union als 20. Mitglied. Darüber hinaus genießt Spanien einen ständigen Gaststatus.

(Quellen für die Zahlenangaben: Statistisches Bundesamt – Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Schuldenstand (Werte aus 2016), Einwohnerzahlen aus 2015)

Die deutsche Präsidentschaft hat darüber hinaus Norwegen, die Niederlande und Singapur als Gastländer eingeladen sowie die Afrikanische Union (AU), vertreten durch Guinea; die durch Vietnam vertretene Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) und die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas (NEPAD), vertreten durch Senegal. Zentrales Anliegen der G20 ist die Förderung und Sicherung des globalen Wirtschaftswachstums. Das Treffen in Hamburg am 7. und 8. Juli wird die zwölfte Zusammenkunft der G20 sein. Hamburg ist gleichzeitig die erste Stadt in Deutschland, die einen G20-Gipfel ausrichten wird. Bei den Gipfeln in Heiligendamm (2007) und Schloss Elmau (2015) kamen lediglich die G7/G8-Staaten zusammen. Zum Abschluss eines Gipfels geben die Staatschefs der G20 eine Erklärung mit den wichtigsten Ergebnissen des Treffens ab. Die ist rechtlich nicht bindend, gleichwohl aber von großer Symbolkraft.

von Thomas Ludwig

erstellt am 24.Jun.2017 | 10:00 Uhr