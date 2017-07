Gipfel in Hamburg : Von Donald Trump bis Joko Widodo: Wer ist die G20?

An der Spitze des schwerreichen Saudi-Arabien steht der zunehmend greise König Salman (81), dessen Sohn Mohammed bin Salman (31) in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum starken Mann wurde. Salman sagte seine Teilnahme am Montag ab, stattdessen wird Finanzminister Mohammed al-Dschadan nach Hamburg kommen.

Als Grund wurden aktuelle Entwicklungen in der Katar-Krise genannt. Die Saudis haben in fast allen Konflikten im Pulverfass Nahost ihre Finger - bei der jüngsten Isolation des Emirats Katar gelten sie als Initiator.