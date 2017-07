Nach schweren Ausschreitungen : Frank-Walter Steinmeier verteidigt Hamburg als G20-Standort

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg | Nach drei Krawallnächten rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag über die Lage informiert. Er traf sich bei seinem Besuch mit Sicherheitskräften sowie betroffenen Bewohnern und wurde von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) begleitet. Trotz der gewalttätigen Ausschreitungen der vergangenen Tage verteidigte Steinmeier die Auswahl Hamburgs als Ort für das Treffen der großen Wirtschaftsmächte.

„Ein demokratisch gefestigtes Land wie Deutschland sollte auch das Selbstbewusstsein haben und sagen: Jawohl, solche Konferenzen müssen nicht nur sein, sondern wenn sie sein müssen, dann können sie auch bei uns stattfinden, und wir werden das garantieren“, erklärte der Bundespräsident. Steinmeier und Scholz bedankten sich bei den Einsatzkräften. Hamburgs Bürgermeister wies jede Kritik am Einsatz der Polizei zurück: „Die haben alles richtig gemacht und einen heldenhaften Einsatz zustande gebracht.“ Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verteidigte in der „Bild am Sonntag“ die Vorgehensweise der Polizei.

Vor Steinmeiers Besuch waren die Aufräumarbeiten im linksalternativen Schanzenviertel am Sonntagmorgen bereits in vollem Gang. Die Stadtreinigung räumte mit Kehrmaschinen die Straßen, auf denen Barrikaden, Glasscherben und zerstörte Stromkästen lagen. Brandgeruch lag noch in der Luft. Steinmeier lobte die Initiative „Hamburg räumt auf“, mit der Bürger ihre Stadt nach den massiven Ausschreitungen wieder auf Vordermann bringen wollen.

Auch nach dem Ende des G20-Gipfels war es in der Nacht zum Sonntag erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Pfefferspray und Tränengas ein, um Sitzblockaden im Schanzenviertel aufzulösen. Randalierer warfen Flaschen, Steine oder Böller. In mehreren Stadtteilen wurden der Polizei zufolge Autos in Brand gesetzt. Bei einer Sparkassen-Filiale seien Fenster zu Bruch gegangen. Der S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt war erneut zeitweilig gestört. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei zogen zeitweise am Rande des Schanzenviertels auf, griffen aber nicht ins Geschehen ein. Zum Morgen beruhigte sich die Lage deutlich.

Bei den gewaltsamen Protesten rund um den G20-Gipfel sind nach Angaben der Hamburger Polizei bisher 476 Beamte verletzt worden (Stand: Sonntagmittag). Es handele sich dabei um Polizisten aus den Ländern und um Bundespolizisten, hieß es am Sonntag. Seit Beginn des Polizeieinsatzes am 22. Juni wurden insgesamt 186 Menschen fest- und 225 in Gewahrsam genommen.

In der Nacht zum Samstag war es im Schanzenviertel zu schweren Krawallen und Plünderungen von Geschäften gekommen. Die Randalierer hatten zunächst mehrere Stunden lang freie Hand, bis die Polizei mit einem massiven Aufgebot samt Spezialeinsatzkräften einrückte.

Die Organisatoren der Hamburger Anti-G20-Proteste wiesen am Sonntag jede Verantwortung für die Krawalle während des Gipfeltreffens zurück. „Den Schuh werden wir uns nicht anziehen als die Bündnisse, die einen zivilen Ungehorsam und Demonstrationen organisiert haben“, sagte die Sprecherin der Demonstration „Grenzenlose Solidarität statt G20“, Emily Laquer.

In der Gefangensammelstelle in Hamburg-Harburg befanden sich nach Angaben der Rechtsanwältin Gabriele Heinecke am Samstagabend 290 Personen. Sie kritisierte, dass es massive Probleme gebe, ihnen die Nummer des anwaltlichen Notdienstes zu geben.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 12:42 Uhr