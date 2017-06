Staatschefs, Demos, Polizei : Die Macht der Bilder: Welche Motive prägen den G20-Gipfel?

Wie die Staatschefs G20 sehen

Wenn sich die Staats- und Regierungschefs kommende Woche auf dem G20-Gipfel in Hamburg treffen, schaut die ganze Welt zu. Allein 4800 Journalisten aus 65 Ländern haben sich angemeldet. Was werden sie zu sehen bekommen? Geht es nach dem Willen der Gastgeberin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sollen Bilder verhandelnder und sich möglichst auch einigender Staats- und Regierungschefs um die Welt gehen.

Wie der Bürgermeister G20 sieht

Geht es nach dem Hausherrn, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), können die Journalisten gerne auch Highlights wie Hafen, Rathaus und Elbphilharmonie in den Vordergrund rücken. Sein Ziel: „Ich hoffe, dass sie uns so erleben, wie wir uns selber verstehen: Als weltoffene und auch gelassene (...) Metropole, die ein guter Ort ist auch zum Wiederkommen, wenn gerade nicht G20 ist“, sagt Scholz.

Wie die Demonstranten G20 sehen

Sind die Politiker-Wünsche realistisch? Kaum. Zumindest werden die Gipfelgegner versuchen, genau dies zu verhindern. Wenn die Staatschefs zu ihren Fototerminen zusammenkämen, „wollen wir, dass diese Bilder nie gezeigt werden können ohne Bilder von Zehntausenden Menschen, die auf der Straße gemeinsam sagen: So geht die Politik nicht weiter“, sagt etwa Emily Laquer, Mitorganisatorin der Proteste. Bislang sind rund 30 Demonstrationen unterschiedlichster Akteure in der Gipfel-Woche vom 2. bis 9. Juli angekündigt. Die mit Abstand größte Kundgebung mit bis zu 100.000 erwarteten Teilnehmern ist zum Abschluss des G20-Gipfels am 8. Juli unter dem Motto „Grenzenlose Solidarität statt G20“ geplant.

Wie die Autonomen G20 sehen

Ist mit Krawallen und entsprechenden Bildern zu rechnen? Ja, wahrscheinlich. Die Polizei schätzt vor allem zwei Veranstaltungen als riskant ein. Neben der geplanten Großdemonstration zum Abschluss des Gipfels ist dies zuallererst die linksautonome Demo „G20 - Welcome to hell“ (G20 - Willkommen in der Hölle) am Vorabend des Treffens der Staats- und Regierungschefs. Zu der am Fischmarkt beginnenden Demonstration werden am 6. Juli rund 8000 gewaltbereite Linksautonome aus dem In- und Ausland erwartet. Angeführt werde der Zug von einem „der größten schwarzen Blöcke, die es je gegeben hat“. Demo-Anwalt Andreas Beuth kündigte warnend an: „Wenn wir angegriffen werden, (...) dann werden wir uns natürlich auch zur Wehr setzen mit Mitteln, die wir uns selbst suchen.“

Wie die Polizei G20 sieht

Eine Machtdemonstration - und gleichzeitig nicht zu martialisch wirken? Die Polizei vollführt einen Spagat. Zumindest fährt sie während ihres größten Einsatzes in der Geschichte mit mehr als 19.000 Polizisten aus ganz Deutschland alles auf, was sie so zu bieten hat. Und dazu zählen 28 Hubschrauber, 185 Hunde, 70 Pferde, 3000 Fahrzeuge, darunter 40 Wasserwerfer, sowie mehrere Boote. „Wenn wir es brauchen, packen wir es aus“, kündigte G20-Einsatzleiter Hartmut Dudde bereits an.

Wie die Hamburger G20 sehen

Wird die Stadt in „Schutt und Asche“ gelegt? Sollten die Hamburger in ihren Häusern bleiben? Nein. Die größten Auswirkungen auf die Bürger wird wohl das Verkehrschaos haben, wenn Staatsgäste wie US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin oder der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kolonnen mit bis zu 60 Fahrzeugen durch die Stadt fahren. Denn auch wenn so mancher Ladenbesitzer in der Innenstadt aus Angst vor Krawallen seine Schaufenster bereits mit Holzplatten vernagelt hat, wird die Polizei Schlimmeres zu verhindern wissen.

von Markus Klemm, dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 09:02 Uhr