Klima, Terror, Migration : Das sind die Themen beim G20-Gipfel in Hamburg

Die Notenbankzinsen sind in vielen G20-Ländern auf Tiefständen. So fehlen der Finanz- und Geldpolitik wichtige Handlungsspielräume, um potenziellen künftigen Krisen zu begegnen. Der Eifer in vielen Ländern zu Strukturreformen ist erlahmt. Es gibt also viel Diskussionsbedarf. Aufsicht und Regulierung der Finanzmärkte bleiben im Fokus und sollen weiter verbessert werden. Details sind umstritten. Die Debatte über eine Finanztransaktionssteuer dauert an. Weitgehend einig sind sich die G20 in dem Vorhaben, Steuerschlupflöcher für internationale Konzerne weiter zu schließen.