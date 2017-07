Chaos in Hamburg : Ausschreitungen beim G20-Gipfel: Wer sind die Krawallmacher?

Eine solche fordert Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und beklagt, bislang gebe es keine ausreichende Datengrundlage zu Linksextremisten in Europa. In Deutschland gibt es so etwas schon: Linke Gewalttäter werden seit 2001 in einer bundesweiten Polizei-Datei erfasst. Diese sei auch rund um den G20-Gipfel zum Einsatz gekommen, heißt es aus dem Innenministerium. Die deutschen Sicherheitsbehörden tauschten vor Großereignissen wie G20 auch ohnehin immer Informationen über Verdächtige aus. Wenn das nun mit einer neuen EU-weiten Datei passieren solle, dann bitteschön. Aber dazu müssten zuerst zahlreiche Details geklärt werden, heißt es im Ministerium.