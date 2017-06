Protest gegen Flüchtlingspolitik und G20 : 650 Demonstranten in der Hamburger Innenstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Markus Scholz/dpa 1 von 1

Hamburg | Für eine Änderung der Flüchtlingspolitik weltweit haben am Samstag nach Polizeiangaben rund 650 Menschen in Hamburg demonstriert. Unter dem Motto „Wir sind hier“ wollten sich die Teilnehmer für soziale Rechte für alle einsetzen - und ein Zeichen gegen den G20-Gipfel Anfang Juli in der Hansestadt setzen. Zu dem Demonstrationszug durch die Innenstadt hatten mehrere Initiativen aufgerufen, darunter der Flüchtlingsrat Hamburg, Lampedusa in Hamburg und das Bündnis „Right to the City - Never mind the Papers (NMTP)“. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf.

Die Demonstranten, darunter Flüchtlinge aus dem Sudan, Afghanistan, Syrien und Eritrea, skandierten immer wieder „Stoppt die Abschiebungen“ und forderten ein uneingeschränktes Bleiberecht. „Kein Mensch ist illegal“ stand auf etlichen Fahnen.

Die Teilnehmer warfen den Wirtschaftsmächten der G20 vor, die Gründe für Flucht und Migration zu befördern: „Sie verursachen Kriege, sie beuten unsere Länder aus.“ Zum Auftakt des Protests gab es eine Kundgebung am Hauptbahnhof.

Am Samstagabend (18 Uhr) sollte sich eine weitere Demonstration gegen eine eigens für den G20-Gipfel eingerichtete Gefangenensammelstelle im Stadtteil Harburg richten. Diese kann während des Gipfels bis zu 400 Gefangene aufnehmen. Auch für diese Demonstration ging die Polizei grundsätzlich von einem friedlichen Verlauf aus. Allerdings wurde auch Linksautonome zu der Demo erwartet.

