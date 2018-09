Hamburg : G20-Fazit der CDU: Rot-Grün hat keine Aufklärung geliefert

Die CDU zieht Bilanz – und fordert ein schärferes Vorgehen gegen Linksextremisten.

von dpa

24. September 2018, 15:20 Uhr

Hamburg | Als Konsequenz aus den Krawallen rund um den G20-Gipfel im vergangenen Jahr fordert die Hamburger CDU vom rot-grünen Senat ein schärferes Vorgehen gegen Linksextremisten. In ihrem Abschlussbericht zum G20-Sonderausschuss der Bürgerschaft wirft die Fraktion Rot-Grün Scheitern bei der Aufklärung der Vorfälle und den nötigen Konsequenzen vor, wie Fraktionschef André Trepoll und Innenexperte Dennis Gladiator am Montag in Hamburg sagten.

Innensenator Andy Grote (SPD) müsse politische Verantwortung übernehmen – nicht erst, „wenn es in Folge politischer Entscheidungen Tote gibt“, sagte Trepoll. Neben einer Schließung der linksautonomen Roten Flora fordert die CDU ein Landesprogramm gegen Linksextremismus und den Einsatz verdeckter Ermittler in der Szene. „Rot-Grün hat die versprochene Aufklärung zu den G20-Chaostagen in Hamburg nicht geliefert“, sagte Trepoll.

Es brauche eine „politische Verantwortungskultur“

Gladiator bemängelte, dass die Sicherheitsbehörden der Stadt zu spät in die Entscheidung über den Gipfel-Austragungsort eingebunden worden seien – „erst, als sie bereits unter massivem politischen Druck standen und die Zusage vom damaligen Bürgermeister Scholz bereits erteilt war“. Heute wisse man, „dass die linksextremen Strukturen in Hamburg derart ausgeprägt sind, dass unter diesen Rahmenbedingungen der Gipfel hier nicht hätte stattfinden dürfen“.

Der Sonderausschuss sei vom Senat dazu benutzt worden, auf Zeit zu spielen, sagte Trepoll. „Von Anfang bis Ende haben SPD und Grüne nach dem Mantra agiert: Nichts war vorhersehbar, alles ist einfach auf uns zugekommen.“ Es brauche eine „politische Verantwortungskultur“ für Hamburg.

Linksextremismus in Hamburg werde seit Jahren verharmlost

Gladiator forderte den Senat auf, darauf hinzuwirken, dass der Mietvertrag zwischen der städtischen Lawaetz-Stiftung – Eigentümerin des Gebäudes im Schanzenviertel – und den Rotfloristen schnellstmöglich gekündigt wird. „Hier finanziert der rot-grüne Senat Extremisten, die die Stadt bekämpfen wollen.“ Dadurch, dass der Linksextremismus in Hamburg seit Jahren verharmlost und als Subkultur anerkannt worden sei, habe die Rote Flora bei „Vorbereitung, Durchführung und Intensität“ der G20-Krawalle eine so große Rolle spielen können.

Neben Aussteigerprogrammen für Linksextremisten und Präventionsarbeit an den Schulen forderte Trepoll, dass der Einsatz zusätzlichen Personals beim Verfassungsschutz „auf die Hauptgefahr in der Stadt ausgerichtet wird. Und das ist der Linksextremismus.“ Das bedeute aber nicht, dass man den Kampf gegen Rechts einschränken solle. Hier werde aber bereits „gute Arbeit“ geleistet. „Wir brauchen den Grundkonsens aller demokratischer Parteien und Kräfte, dass es keine gute Form von Extremismus gibt“, sagte er.

Der G20-Sonderausschuss der Bürgerschaft hatte seine Arbeit nach knapp einem Jahr Mitte August beendet. Da sich die Mitglieder nicht auf einen von der Mehrheit getragenen gemeinsamen Abschlussbericht verständigen konnten, legt jede Oppositionsfraktion ihr eigenes Fazit vor. SPD und Grüne hatten ihren Bericht bereits am Freitag veröffentlicht. Am Mittwoch soll die Bürgerschaft über die entsprechenden Anträge beraten.