Hamburg : Fußgänger findet Frauenkopf in der Bille

Hamburg | Ein Fußgänger hat am Dienstagnachmittag einen Frauenkopf in der Bille entdeckt. Polizeitaucher bargen einem Sprecher zufolge den Kopf am frühen Nachmittag. Es sei sicher, dass es ein menschlicher und weiblicher Kopf sei. Ob es der Kopf der ermordeten 48 Jahre alten Prostituierten sei, bleibe noch zu ermitteln.

Bei einem weiteren Gegenstand, den Polizeitaucher am Morgen in der Gegend des angrenzenden Tiefstackkanals gefunden hatten, ist demnach noch nicht sicher, ob es ein Körperteil sei. Der Gegenstand sei in die Rechtsmedizin gebracht worden. „Wir hoffen schnell sagen zu können, ob es sich um ein Körperteil handelt“, sagte die Sprecherin am Mittag.

Die Taucher waren seit Dienstagmorgen mit der Suche im Tiefstackkanal beschäftigt. Dort war am 7. August ein menschlicher Torso gefunden worden. Insgesamt zehn als Leichenteile identifizierte Gegenstände wurden inzwischen geborgen. Sie lagen teils mehr als 20 Kilometer voneinander entfernt.

Das Opfer ist vermutlich eine 48 Jahre alte Frau aus Äquatorialguinea. Sie hat nach ersten Erkenntnissen im Stadtteil St.Georg als Prostituierte gearbeitet.

In den letzten zwei Wochen waren immer wieder Spaziergänger und Bootsfahrer auf Leichenteile gestoßen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sein Opfer nicht nur zerstückelte, sondern die sterblichen Überreste gezielt über die Gewässer der Stadt verteilte.

Das erste Körperteil war am 3. August am Rissener Elbstrand aufgetaucht. Die Polizei gibt nur wenige Details preis, sucht weiter nach Zeugen.

Ein weißes Fahrzeug spiele eine Rolle, heißt es. Die 48-Jährige habe Kinder und eine Zeit lang in Spanien gewohnt. Dort leben noch Angehörige, die inzwischen in der Hansestadt vernommen wurden. Am 1. August wurde sie zum letzten Mal gesehen.

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:41 Uhr