Hamburg-Kirchsteinbek : Fünfjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Der Junge ging offenbar ohne zu gucken auf die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig halten.

von citynews.tv, shz.de

08. August 2018, 14:00 Uhr

Ein fünfjähriger Junge ist am Mittwoch in der Mittagszeit auf der Steinbeker Hauptstrasse im Hamburger Stadtteil Kirchsteinbek schwer verletzt worden. Laut ersten Angaben soll er zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen sein. Dabei beachtete er offenbar nicht den Verkehr. Der Fahrer eines herannahenden Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen mit seinem Wagen. Der Junge wurde nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus eingeliefert.

