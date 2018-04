St. Pauli : Freundin niedergestochen: Mutmaßlicher Täter stellt sich

Der 26-Jährige soll auf seine Freundin eingestochen haben. Sie musste wiederbelebt und notoperiert werden.

von dpa

23. April 2018, 13:05 Uhr

Hamburg | Nach dem lebensbedrohlichen Angriff auf eine 26-Jährige im Hamburger Stadtteil St. Pauli hat sich ihr Freund als mutmaßlicher Täter der Polizei gestellt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, ist der 26-Jährige am Sonntagnachmittag mit einem Rechtsanwalt erschienen und vorläufig festgenommen worden. Der Tatverdächtige sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 26-jährige Frau wurde in der Nacht zu Sonntag von Passanten mit einer Kopfverletzung und einer lebensgefährlichen, stark blutenden Stichverletzung im linken Oberschenkel zwischen parkenden Autos gefunden. Sie musste den Angaben zufolge wiederbelebt und im Krankenhaus notoperiert werden. Nach Angaben der Polizei hat sich ihr Gesundheitszustand inzwischen stabilisiert.

