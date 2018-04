Hamburg : Freibadsaison eröffnet – Wasser im Kaifu noch sehr kalt

200 Besucher schon kurz nach Öffnung des Kaifu-Bads am Freitagmorgen. Andere Freibäder öffnen erst nach und nach.

von dpa

20. April 2018, 12:07 Uhr

Hamburg | Bei über 20 Grad Außentemperatur haben die ersten Schwimmer am Freitag im Kaifu-Bad die diesjährige Hamburger Freibadsaison eröffnet. Schon eine Stunde nach Öffnung am Morgen seien rund 200 Besucher im Bad gewesen, sagte eine Sprecherin des Bäderlandes.. „Bei der momentanen Wassertemperatur von rund 14 Grad raten wir unseren Besuchern jedoch, nur ganz langsam ins Wasser zu gehen, um den Körper nicht zu überlasten“, hieß es.

Das Kaifu-Bad im Bezirk Eimsbüttel war am Freitag das einzige geöffnete Freibad in Hamburg. Die anderen Bäder wolle man in den darauffolgenden Tagen nach und nach eröffnen, kündigte der Betreiber an.