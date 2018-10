Autounfall : Frau stürzt in Norderstedt mit Smart fünf Meter tief in Baugrube

Der Smart landet auf der Seite, die Fahrerin wird mit ihrem Kopf zwischen der Dachreling und dem Boden eingeklemmt.

von dpa/shz.de

11. Oktober 2018, 07:44 Uhr

Norderstedt | Eine Frau ist in Norderstedt (Kreis Segeberg) mit ihrem Auto in der Quickborner Straße in eine Baugrube gefahren und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Aus bislang unbekannter Ursache durchbrach sie am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr eine Absperrung, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Smart kippte auf die Seite, die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Zeugen alarmierten den Notruf. Rettungskräfte sicherten das Auto zunächst davor, weiter abzurutschen. Anschließend befreiten sie die Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz der Feuerwehr, welche mit 32 Einsatzkräften anrückte, war nach knapp zwei Stunden beendet. Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

