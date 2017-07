Unfall in der Altstadt : Frau stürzt am Hamburger Rathaus fast fünf Meter tief

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Hamburg | Am Dienstagabend ist eine Frau am Hamburger Rathaus in einen fast fünf Meter tiefen Kellerschacht gestürzt. Wie die Feuerwehr Hamburg am Mittwoch berichtete, war die Verunglückte nach Aussage des alarmierenden Anrufers nur bedingt ansprechbar.

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte bargen die Frau mit einer Drehleiter und einer Trage. Der Notfallsanitäter und ein Notarzt versorgten die Verletzte vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem gefährlichen Sturz kommen konnte, soll die Hamburger Polizei nun klären.

12.Jul.2017