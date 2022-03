Hamburg : Flucht vor Polizei mit gestohlenem Auto: Kind verletzt

Auf der Flucht vor der Polizei sind zwei Männer mit einem gestohlenen Auto in einen anderen Wagen gekracht und haben dabei eine Sechsjährige und ihre Mutter verletzt. Die 30-Jährige und das Kind wurden am Freitagabend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Unbekannten konnten den Angaben zufolge nach der Kollision noch etwa 100 Meter fahren, bis der Wagen den Geist aufgegeben habe. Sie flüchteten demnach zu Fuß weiter und entkamen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ über den Vorfall berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen war das Auto in der Nacht zu Freitag im Stadtteil Hamm gestohlen worden, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Ermittlungen führten die Beamten demnach am Freitagabend nach Allermöhe, wo zwei Männer in das gestohlene Auto gestiegen seien. Als die Polizisten sie anhalten wollten, fuhren sie mit erhöhter Geschwindigkeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.