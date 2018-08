Entschärfung noch am Mittwoch : Fliegerbombe in Hamburg-Wandsbek gefunden

Die 1000-Pfund-Bombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort.

von dpa/shz.de

22. August 2018, 15:29 Uhr

Hamburg | In Hamburg ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger wurde am Mittwoch im Brauhausstieg im Stadtteil Wandsbek entdeckt, wie die Feuerwehr mitteilte. Es handle sich um eine 1000 Pfund schwere amerikanische Bombe, die noch am Mittwoch entschärft werden müsse.

Das Gebiet werde abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort. Wann die Entschärfung genau stattfinde, sei noch unklar.

